Мошенники из Самарской и Краснодарской областей обманули псковичей

10:36, 21 сентября 2017, ПАИ

Пскович, занимающийся выполнением заказов на проведение строительных работ, разместил в социальных сетях объявление о предоставлении соответствующих услуг. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся подрядчиком, и предложил организовать установку окон и дверей в одной из организаций,а заодно попросил перевести на его счет определенную сумму, которую обязался при встрече вернуть.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пскович перечислил «подрядчику» 26 тысяч рублей и отправился по указанному адресу, однако там ничего не знали ни о каких договорах об установке окон и дверей. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, в частности, что номера телефонов, с которых звонил неизвестный, зарегистрированы в Краснодарском крае.

Еще одна потерпевшая обратилась к стражам порядка с заявлением о том, что 20 сентября неизвестный путем обмана под предлогом разблокировки банковской карты с использованием мобильного телефона завладел деньгами в сумме 10 тысяч рублей с ее карты. В ходе расследования полицейские установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Самарской области. Проводится расследование.