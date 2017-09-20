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Мошенники из Самарской и Краснодарской областей обманули псковичей

Пскович, занимающийся выполнением заказов на проведение строительных работ, разместил в социальных сетях объявление о предоставлении соответствующих услуг. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся подрядчиком, и предложил организовать установку окон и дверей  в одной из организаций,а заодно попросил перевести на его счет определенную сумму, которую обязался  при встрече вернуть.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пскович  перечислил «подрядчику» 26 тысяч рублей и отправился  по указанному адресу, однако там ничего не знали ни о каких договорах об установке окон и дверей. Мужчина понял, что  стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, в частности, что номера телефонов, с которых звонил неизвестный, зарегистрированы в  Краснодарском  крае.

Еще одна  потерпевшая  обратилась  к стражам порядка  с заявлением о том, что  20 сентября неизвестный путем обмана под предлогом разблокировки банковской карты с использованием мобильного телефона завладел деньгами в сумме  10 тысяч  рублей с ее  карты. В ходе расследования  полицейские установили, что  номер телефона, с которого звонил  злоумышленник,  зарегистрирован  в  Самарской  области. Проводится расследование.

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