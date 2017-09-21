ОНФ добивается передачи на баланс администрации сельского поселения в Псковском районе памятника погибшим танкистам

16:11, 21 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, добиваются передачи на баланс администрации сельского поселения Ядровская волость Псковского района памятника группе танкистов сводного отряда 12-го механизированного корпуса, принявшей бой с фашистскими захватчиками в первые дни Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В региональное отделение Народного фронта поступило обращение от группы инициативных граждан, которые более двух лет безуспешно добивались от чиновников решения вопроса о принятии на баланс волости памятника и постановки земельного участка под ним на кадастровый учет.

«В деревне Соловьи Псковского района 18 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие памятника погибшей группе танкистов сводного отряда 12-го механизированного корпуса под командованием командира 23-й танковой дивизии полковника Красной армии Тимофея Орленко. Памятник был изготовлен и установлен по инициативе группы граждан на их собственные средства в целях увековечивания памяти героев. Неравнодушные люди организовали работы по выравниванию поверхности земельного участка, убрали остатки сгоревшего на нем дома, завезли песок и щебенку, благоустроили прилегающую территорию. В целях обеспечения надлежащего ухода за памятником и обеспечения его сохранности граждане обратились в администрацию волости с просьбой принять его на баланс, однако чиновники проигнорировали данное обращение», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Он отметил, что предварительно согласие на установку памятника на запрошенном инициативной группой граждан месте было получено, необходимые документы в администрацию волости предоставлены. Представители местной власти также принимали участие в торжественном открытии памятника героям-танкистам.

Общественники направили обращение на имя главы Псковского района с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса.

«Из поступившего ответа за подписью заместителя главы администрации Псковского района следует, что работа по оформлению в муниципальную собственность земельного участка, на котором установлен памятник танкистам, начата. Для передачи на баланс памятника чиновники предлагают оформить акт приема-передачи. Мы считаем, что подобные инициативы граждан власти обязаны всячески поддерживать. Сохранение памяти о героях и ярких событиях в истории нашей страны очень важны для воспитания патриотизма у молодого поколения, любви к своей Родине», – отметил Турчин.

У деревни Соловьи Псковского района 7 июля 1941 года сводный отряд 12-го механизированного корпуса под командованием командира 23-й танковой дивизии полковника Тимофея Орленко принял бой и атаковал немецкую мотопехоту 1-й танковой дивизии, уничтожив 22 танка, девять противотанковых орудий. Потеряв 12 танков, защитники продолжали сдерживать рубеж, не дав возможность противнику продолжить продвижение по шоссе Остров – Псков. Танковый бой у деревни Соловьи Псковского района – одна из малоизвестных страниц истории Великой Отечественной войны. Детали событий восстановлены, в том числе, и по немецким фотографиям тех лет.