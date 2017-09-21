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Общество

На Линии Сталина в Островском районе ремонтируют ДОТ

На мемориальном комплексе «Линия Сталина», расположенном в деревне Холматка Островского района, идет ремонт долговременной огневой точки (ДОТа). Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Пётр Гринчук.

По его словам, работы там начались в августе, но были на некоторое время приостановлены из-за сильных дождей. «Ранее этот командно-наблюдательный пункт, затопленный, был всё время закрыт, - рассказал собеседник агентства. - Теперь сделан дренаж, сейчас он приводится в нормальное состояние, в каком и должен быть, очищается, готовится к музеефикации».

Пётр Гринчук добавил, что часть работ планируется завершить к концу года, однако срок их выполнения будет зависеть от погоды.

Также он уточнил, что средства на дренаж в размере более 700 тысяч рублей были выделены из областного бюджета. Ожидается, что финансирование остальных работ возьмет на себя Российское военно-историческое общество.

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