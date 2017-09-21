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Общество

Начался ПАИ-live с Николаем Мельковым и Дмитрием Цоповым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Сегодня, 21 сентября, гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали представители общественного движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Дмитрий Цопов.

Накануне «убитодорожники» вернулись из автопробега через всю Россию. Во время поездки общественники оценивали качество дорог, встречались с местными автомобилистами и чиновниками, ответственными за состояние улиц. Речь в программе пойдёт о том, сказывается ли визит «Убитых дорог» на состоянии дорожного полотна, как реагировали чиновники на контрольные рейды, где находится Псков в «народном» рейтинге ям и колдобин и что думают представители общественного движения о качестве ремонта псковских улиц.

Свои вопросы Николаю Мелькову и Дмитрию Цопову можно оставить на странице ПАИ-live.

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