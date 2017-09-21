Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова

10:49, 21 сентября 2017, ПАИ

Последние три ливневых дождя – в конце августа и в сентябре – показали то, на что способна ливневая канализация Пскова. Об этом заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 21 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров отметил, что дожди, прошедшие за лето, дали о себе знать. Он рассказал, что площадь Пскова - 95,5 квадратных километра, в городе обустроены 108 километров ливнёвки закрытого типа, остальная вода уходит с дорог в придорожные канавы, а потом поступает в реки, озёра и низменные места. Алексей Захаров уточнил, что канализация города справляется с нормативным количеством осадков, даже со сверхнормативным, не превышающим двойного размера.

Начальник УГХ также сообщил, что после одного большого утреннего дождя ливнёвка начала принимать воды с ближайших территорий – на проспекте Энтузиастов и Инженерной, где поля были наполнены водой. На сегодняшний день проработаны вопросы взаимодействия всех служб в таких ситуациях.

Он обратился к собственникам земельных участков с просьбой предоставлять информацию о соседях, которые засыпают придорожные канавы, не организуют трубопереезды. «Очень много частных застроек, без согласования с УГХ трогать придорожные канавы недопустимо», - подчеркнул Алексей Захаров.

Он принёс извинения автомобилистам и жителям города за неудобства на дорогах.