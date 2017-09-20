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Культура

Линия Сталина в Островском районе в третий раз за несколько месяцев может остаться без электричества из-за долгов

За последние несколько месяцев на мемориальном комплексе «Линия Сталина», находящемся в деревне Холматка Островского района, дважды отключали электроэнергию за долги. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Пётр Гринчук.

«Мы ж бюджетники областные, деньги сами не рисуем, и мы не частная фирма. Когда нам средства поступают, тогда мы их и перечисляем энергетикам, газовикам», - пояснил руководитель музея.

По его словам, первый раз из-за задолженности за электроэнергию ее отключили в июле. В сентябре ситуация повторилась. «19 сентября было включено, до этого больше недели на Линии Сталина не было электроэнергии, - рассказал Пётр Гринчук. - Мы уговорили их, потому что работы идут - ремонт ДОТа, к тому же, там техника».

Он отметил, что до 25 сентября музею необходимо внести нужную сумму в счет оплаты, в противном случае его ждет новое отключение.

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