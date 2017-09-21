Реконструкция ливневых труб планируется в 9 точках Пскова

11:07, 21 сентября 2017, ПАИ

Управление городского хозяйства администрации Пскова подготовило предложения по увеличению диаметра ливневых труб в 9 точках Пскова, где необходима реконструкция. Об этом сообщил начальник УГХ Алексей Захаров на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 21 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В проект бюджета на 2019 год подготовлена соответствующая заявка. Начальник УГХ добавил, что для этого необходима федеральная помощь. Он выразил уверенность, что в ближайшее время будет сформирована программа, касающаяся ливневой канализации.

В числе мест, которые в Пскове подтапливает во время сильных дождей, в связи с чем там требуется реконструкция ливнёвки, Алексей Захаров назвал улицу Яна Фабрициуса в районе пересечения с улицами Металлистов и Гражданской, Учебного центра, а также улицы Энтузиастов, Инженерную, Юбилейную от пересечения с Народной до Дома офицеров, перекресток Розы Люскембург и Петровской, Завокзалье, пересечение Октябрьского проспекта с Некрасова (возле «Арбата») и район торгового центра «Максимус». По словам Алексея Захарова, в последних двух случаях нужно поменять канализацию на улице Профсоюзной, чтобы решить проблему.

Также Алексей Захаров отметил, что на первом месте всегда стоят дороги с автобусным движением.

Он добавил, что во многих дворах нет ливнёвок, и вода перетекает на городские улицы. Но, по словам Алексея Захарова, никаких серьезных опасений за ливневую канализацию Пскова пока нет. Он уверен, что вся канализация Пскова в рабочем состоянии в расчетном количестве осадков, она ежегодно исследуется, проверяется. По его мнению, около 20% канализации требуют реконструкции.

Жильцам многоквартирных домов, где нет ливневых канализаций, он посоветовал попробовать воспользоваться программой «Городская среда».