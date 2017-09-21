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Общество

14 раз на ликвидацию последствий ДТП выезжали псковские сотрудники МЧС за семь дней

С 14 по 20 сентября пожарные и спасательные подразделения Псковской области 14 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и 13 пострадали. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период деблокированы двое пострадавших и один погибший. Доврачебная помощь и иная травмированным гражданам не оказывалась.

Кроме того, один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании спасатели проводят сбор данных и уточняют информацию.

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