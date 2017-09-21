В рамках программы «Чистая вода» в Пскове построят 14 очистных сооружений

11:36, 21 сентября 2017, ПАИ

В рамках программы «Чистая вода» в Пскове будут строиться 14 очистных сооружений. Об этом сообщил заместитель директора МП Пскова «Комбинат благоустройства» Сергей Кузьмин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 21 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Кузьмин рассказал, что в Пскове существует раздельная система водоотведения, поэтому работают две службы – Комбинат благоустройства (поверхностный водоотвод, обслуживание мостов) и Горводоканал. По его словам, при проектировании сетей расстановка ливневых колодцев регламентирована. При обильных осадках вода с проезжей части долго уходила, поэтому делалась ревизия сетей, специалисты предполагали, что они не работают. Но оказалось, что сети находятся в рабочем состоянии.

«Проверяли точки, которые затапливались. При необходимости сети прочищались», - отметил директор предприятия. Он добавил, что на сегодня есть точки сбора воды и городские ручьи, реки Великая и Пскова, «именно туда стекает вода с улиц».

Сергей Кузьмин рассказал, что возглавляемый им комбинат в течение года проводит плановые работы. А в связи с потопами предпринимается ряд дополнительных мер. Так, на улице Леона Поземского, 4 поставлена мотопомпа, предполагается прочистка сетей, «чтобы снять вопрос по затоплению частного сектора - между заправкой и автоколонной». Кроме того, на улице Юбилейной техники на спецмашинах занимаются ревизией сетей.