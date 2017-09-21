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Общество

До 20 градусов тепла ожидается в Псковской области 22 сентября

22 сентября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +15 до +20.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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