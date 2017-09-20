Из псковского гидрометцентра украдено оборудование

11:38, 21 сентября 2017, ПАИ

В Псковском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произошла кража. Как было озвучено на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 21 сентября, похищено оборудование, на место преступления вызваны сотрудники полиции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова подтвердила ПАИ информацию, но от подробностей воздержалась. «Поражает дикость людей», - отметила она.