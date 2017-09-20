Рыболовные снасти украл житель Бежаницкого района, приплыв к дачному дому петербуржцев

11:59, 21 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» установили гражданина, подозреваемого в краже имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Павлово Бежаницкого района, расположенной у озера, из помещения летней кухни на участке возле дома, принадлежащего жителям Санкт-Петербурга, была совершена кража. Неизвестные похитил рыболовные принадлежности, пять спиннингов, стометровый поливочный шланг, водяной и воздушный насосы. Причиненный ущерб составил 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, им оказался 32-летний безработный житель Бежаницкого района. По имеющимся данным, к деревне Павлово он прибыл на своей лодке. В нее он сложил краденое имущество, после чего на уплыл.

В настоящее время проводится расследование. Похищенное изъято.