Олег Брячак подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского облсобрания

11:41, 21 сентября 2017, ПАИ

21 сентября Комиссия по вопросам депутатской деятельности и регламенту Псковского областного Собрания рассмотрела заявление депутат Олега Брячака о досрочном сложении полномочий. Сам парламентарий не присутствовал на заседании, но в связи с тем, что установленный порядок допускает заочное обсуждение поступивших заявлений, решение было принято без участия справедливоросса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комиссии Анатолий Тиханов напомнил коллегам о сути поступившего заявления и выразил уверенность в том, что оно было написано по доброй воле. Намерения однопартийца подтвердила руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия», член комиссии Наталья Тудакова.

«Сомнений нет, заявление написано, передано в комиссию, - сообщила Наталья Тудакова и напомнила, что «Справедливой России» достался мандат депутата Псковской городской Думы при распределении по партийным спискам. – Олег Михайлович возглавлял список и принял решение взять этот мандат, в связи с этим ему необходимо прекратить полномочия, несовместимые со статусом депутата органа местного самоуправления, соответственно, полномочия депутата областного Собрания он должен сложить, что и сделал, написав заявление и предоставив соответствующие документы в территориальную избирательную комиссию».

Члены комиссии единогласно поддержали решение Олега Брячака. По итогам подготовлен проект постановления, вопрос включён в повестку ближайшей сессии.

Отметим также, что в соответствии со статьёй 113 Избирательного кодекса Псковской области «зарегистрированный кандидат, включённый в единый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз». Таким образом, Олег Брячак по решению регионального отделения партии «Справедливая Россия» может ещё один раз претендовать на получение мандата депутата Псковского областного Собрания депутатов и вернуться в региональный парламент.

В общеобластную часть списка кандидатов партии «Справедливая Россия», выдвинутых в 2016 году на выборах в Псковское областное Собрание депутатов шестого созыва, вошли только два кандидата – Олег Брячак и Наталья Тудакова, в итоге и получившие два мандата, доставшиеся политическому объединению. В случае, если Олег Брячак не станет вновь претендовать на получение мандата, это право перейдёт к кандидатам, принимавшим участие в выборах в составе региональных групп. Решение о том, кому будет передан мандат, примет региональное отделение партии либо Избирательная комиссия по истечении установленных сроков.

19 сентября, получая в территориальной избирательной комиссии города Пскова удостоверение избранного депутата Псковской городской Думы шестого созыва, Олег Брячак обратился к избирателям и пообещал служить на благо города: «Даю слово сделать всё возможное для того, чтобы начать менять жизнь в нашем городе к лучшему. Искренне буду служить своим избирателям, искренне буду служить своему городу по мере своих сил».