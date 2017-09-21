30% сетей ливневой канализации Пскова отработали свой ресурс

11:45, 21 сентября 2017, ПАИ

30% сетей ливневой канализации Пскова отработали свой ресурс. Об этом сообщил заместитель директора МП Пскова «Комбинат благоустройства» Сергей Кузьмин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 21 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Кузьмина, в рамках реализации мероприятий туристического кластера «Псковский» на улице Кузнецкой, возле нового здания прокуратуры Псковской области, будут заменены керамические трубы ливневой канализации на новые, срок службы которых порядка 50 лет. Он отметил, что эта сеть, в том числе, отводит воду с территории Детского парка.

Кроме того, замначальника Комбината благоустройства пояснил, почему стоит вода на Ольгинском мосту со стороны площади Ленина. «Там неправильно сделан уклон асфальтового покрытия, чтобы колодец принимал воду, это к дорожникам, сеть там нормальная», - заявил он.