0
13:31
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:23
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
11:19
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
10:49
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
09:42
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
20:39
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
17:56
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
Еще новости
Общество

30% сетей ливневой канализации Пскова отработали свой ресурс

30% сетей ливневой канализации Пскова отработали свой ресурс. Об этом сообщил заместитель директора МП Пскова «Комбинат благоустройства» Сергей Кузьмин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 21 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Кузьмина, в рамках реализации мероприятий туристического кластера «Псковский» на улице Кузнецкой, возле нового здания прокуратуры Псковской области, будут заменены керамические трубы ливневой канализации на новые, срок службы которых порядка 50 лет. Он отметил, что эта сеть, в том числе, отводит воду с территории Детского парка.

Кроме того, замначальника Комбината благоустройства пояснил, почему стоит вода на Ольгинском мосту со стороны площади Ленина. «Там неправильно сделан уклон асфальтового покрытия, чтобы колодец принимал воду, это к дорожникам, сеть там нормальная», - заявил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 сентября 2017
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
21 сентября 2017
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
21 сентября 2017
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
21 сентября 2017
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
21 сентября 2017
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
20 сентября 2017
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
20 сентября 2017
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
20 сентября 2017
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону

Идет загрузка...