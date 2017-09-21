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Общество

Проект благоустройства сквера на Четырёх углах будет разработан в Пскове

Проект благоустройства сквера на Четырёх углах будет разработан в Пскове. Соответствующий наказ избирателей поступил депутату Псковского областного Собрания Анатолию Тиханову, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике.

По словам Анатолия Тиханова, администрация Псковской области считает, что вопрос благоустройства сквера находится в компетенции администрации Пскова. По их информации, в четвертом квартале планируется выполнить проект по концепции реконструкции этого сквера. «Я знаю, что у жителей города сейчас собирают предложения на эту тему», - отметил парламентарий и добавил, что работа по благоустройству потребует определенного финансирования. Как следует из заключения областной администрации, рассматривать эту заявку с точки зрения бюджетных средств пока преждевременно, добавил Анатолий Тиханов.

«То, что место «козырное» - вне всяких сомнений, и то, что его необходимо привести в порядок - тоже сомнений не вызывает», - заявил депутат.

Члены комитета запротоколировали, что данную работу надо продолжать, необходимо разработать проект со сметой и согласовать финансирование реализации проекта.

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