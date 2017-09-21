0
13:31
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:23
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
11:19
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
10:49
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
09:42
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
20:39
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
17:56
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
Еще новости
Общество

Для завершения капремонта корпуса Невельской межрайонной больницы требуется 40 млн рублей

Для завершения капитального ремонта корпуса Невельской межрайонной больницы требуется 40 млн рублей. Эта сумма была озвучена в ходе обсуждения наказа местных жителей депутату Псковского областного Собрания Валерию Василевскому, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике 21 сентября.

Также говорилось о том, что возможность завершения финансирования ремонта будет рассматриваться при принятии бюджета на 2018 год. Замначальника регионального финансового управления Людмила Павлова уточнила, что не может гарантировать включение этой суммы в бюджет на будущий год. «Без суммы дотаций мы свести бюджет пока не можем. Сумма немаленькая, почти 40 млн, причем в ценах 2016 года. Но в бюджетной заявке от комитета по здравоохранению она отражение нашла», - сказал Людмила Павлова.

Выслушав, вице-спикер ПОС и председатель бюджетного комитета Борис Полозов отметил: «Я все понимаю, только не очень понимаю, что нам в этом случае делать, какое решение принимать... Можем принять какое-то решение на согласительной комиссии. Вопрос принципиальный, я не зря на нем остановился. Практически все или большинство прочих наказов имеют аналогичное заключение от администрации области: «будет рассматривать при принятии бюджета...».

В свою очередь главврач невельской больницы предупредил: «Если есть возможность хоть малейшая, надо изыскать средства на ремонт уже в 2018 году, иначе потом это потребует еще больших затрат».

Борис Полозов уточнил, когда финуправление намерено начать формирование бюджета на 2018 год. Людмила Павлова ответила: «Плотно приступим к работе с бюджетом со следующей недели, ждем параметров от федерального центра. Надеюсь, таких задержек, как в прошлом году не будет. У нас же все бюджетные заявки уже внесены в программный комплекс».

«Нам, опираясь на таблицу наказов, необходимо сформировать перечень наказов на очередной финансовый год, которые подтверждены бюджетными заявками, а окончательное решение принять позже», - резюмировал Борис Полозов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 сентября 2017
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
21 сентября 2017
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
21 сентября 2017
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
21 сентября 2017
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
21 сентября 2017
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
20 сентября 2017
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
20 сентября 2017
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
20 сентября 2017
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону

Идет загрузка...