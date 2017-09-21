Для завершения капремонта корпуса Невельской межрайонной больницы требуется 40 млн рублей

12:09, 21 сентября 2017, ПАИ

Для завершения капитального ремонта корпуса Невельской межрайонной больницы требуется 40 млн рублей. Эта сумма была озвучена в ходе обсуждения наказа местных жителей депутату Псковского областного Собрания Валерию Василевскому, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике 21 сентября.

Также говорилось о том, что возможность завершения финансирования ремонта будет рассматриваться при принятии бюджета на 2018 год. Замначальника регионального финансового управления Людмила Павлова уточнила, что не может гарантировать включение этой суммы в бюджет на будущий год. «Без суммы дотаций мы свести бюджет пока не можем. Сумма немаленькая, почти 40 млн, причем в ценах 2016 года. Но в бюджетной заявке от комитета по здравоохранению она отражение нашла», - сказал Людмила Павлова.

Выслушав, вице-спикер ПОС и председатель бюджетного комитета Борис Полозов отметил: «Я все понимаю, только не очень понимаю, что нам в этом случае делать, какое решение принимать... Можем принять какое-то решение на согласительной комиссии. Вопрос принципиальный, я не зря на нем остановился. Практически все или большинство прочих наказов имеют аналогичное заключение от администрации области: «будет рассматривать при принятии бюджета...».

В свою очередь главврач невельской больницы предупредил: «Если есть возможность хоть малейшая, надо изыскать средства на ремонт уже в 2018 году, иначе потом это потребует еще больших затрат».

Борис Полозов уточнил, когда финуправление намерено начать формирование бюджета на 2018 год. Людмила Павлова ответила: «Плотно приступим к работе с бюджетом со следующей недели, ждем параметров от федерального центра. Надеюсь, таких задержек, как в прошлом году не будет. У нас же все бюджетные заявки уже внесены в программный комплекс».

«Нам, опираясь на таблицу наказов, необходимо сформировать перечень наказов на очередной финансовый год, которые подтверждены бюджетными заявками, а окончательное решение принять позже», - резюмировал Борис Полозов.