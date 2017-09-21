В Пскове отремонтируют монумент в честь первых побед Красной армии

14:22, 21 сентября 2017, ПАИ

В Пскове отремонтируют монумент в честь первых побед Красной армии в микрорайоне Кресты. Соответствующий наказ от жителей города поступил в адрес заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолия Копосова. Как отмечалось, что заседании комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике 21 сентября, в заключении администрации области по данному наказу сообщается, что средства будут изысканы.

Еще один наказ от псковичей поступил депутату Анатолию Тиханову. Он касался установки светофора на пересечении улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове. «Вопрос рассматривался на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Принято решение о нецелесообразности установки там светофора. Уж не знаю, какие там были аргументы у комиссии, но, наверняка, они были», - заявил председатель бюджетного комитета парламента Борис Полозов.

В свою очередь, заместитель председателя Государственного комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков заметил, что на данном участке дороги недавно были установлены новые знаки пешеходного перехода с алмазной пленкой.

Кроме того, от псковичей поступил наказ по вопросу установки спортплощадки во дворе дома №1 по улице Достовалова. «Нам подсказывают, что есть положение, в котором предусмотрено, что жители сами должны выйти с такой инициативой. Сбор заявок осуществляется до конца сентября. Может, следует провести там еще один сход граждан, составить инициативу и направить ее в администрацию Пскова», - отметил Анатолий Тиханов.