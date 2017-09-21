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Общество

Вопрос о расширении псковской поликлиники будет рассмотрен при работе над областным бюджетом

В Псковское областное Собрание поступил наказ избирателей о расширении площади Псковской городской поликлиники. Как сообщил председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов на заседании 21 сентября, стоимость проектирования составляет 5,6 млн рублей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это включаем в проект постановления и возвращаемся к вопросу на согласительной комиссии при рассмотрении бюджета области», - заявил Борис Полозов.

Ещё один наказ касался создания единого диагностического медицинско-консультативного центра. «Медицинская общественность не считает это целесообразным, - сообщил коллегам председатель бюджетного комитета. - Кроме того, недостаточно узких специалистов».

Поддержали же депутаты наказ о газификации дома 7б на улице Гоголя в Пскове. Отмечалось, что данные работы включены в бюджетную заявку на 2018 год.

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