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Экономика

Почти тонна белорусских овощей и яблок задержана на границе в Себежском районе

20 сентября в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежкого района запрещён ввоз из Белоруссии партии плодоовощной продукции (свежие томаты, яблоки, морковь, тыква) общим весом 0,84 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция следовала в Псков без сопровождения фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Груз возвращён на сопредельную территорию.

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