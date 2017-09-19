Почти тонна белорусских овощей и яблок задержана на границе в Себежском районе

13:29, 21 сентября 2017, ПАИ

20 сентября в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежкого района запрещён ввоз из Белоруссии партии плодоовощной продукции (свежие томаты, яблоки, морковь, тыква) общим весом 0,84 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция следовала в Псков без сопровождения фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растении Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Груз возвращён на сопредельную территорию.