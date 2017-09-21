400 тысяч рублей снял мошенник с карты сироты в Опочке

13:08, 21 сентября 2017, ПАИ

В Опочке полиция задержала гражданина, который подозревается в совершении мошенничества в отношении молодого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в Опочке 29-летний безработный мужчина обратился к знакомому молодому человеку с просьбой воспользоваться его банковской картой. Тот согласился. Через некоторое время горожанин вернул карту юноше. Но, когда юноше в начале сентября исполнилось восемнадцать лет, мошенник сумел снять со сберегательной книжки молодого человека более 400 тысяч рублей. Эти деньги опочанину, являющемуся сиротой, были выделены государством.

Завладев денежными средствами потерпевшего, злоумышленник уехал из Опочки в Псков. Вскоре, стражи порядка задержали мошенника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации.