Симфонический оркестр Псковской филармонии снялся в сериале для канала «Россия 1»

14:14, 21 сентября 2017, ПАИ

20 сентября в Пскове в Доме офицеров прошли съемки сериала «Лабиринты» для телеканала «Россия 1». Симфонический оркестр Псковской областной филармонии принял участие в съемках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области



Фото: ТКД Псковской области













В работе над сериалом также принимают участие псковские актеры Алена Митюшкина, Сергей Паршин, Дмитрий Пчела и Алена Вожакина.