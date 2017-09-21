Симфонический оркестр Псковской филармонии снялся в сериале для канала «Россия 1»
20 сентября в Пскове в Доме офицеров прошли съемки сериала «Лабиринты» для телеканала «Россия 1». Симфонический оркестр Псковской областной филармонии принял участие в съемках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
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Фото: ТКД Псковской области
В работе над сериалом также принимают участие псковские актеры Алена Митюшкина, Сергей Паршин, Дмитрий Пчела и Алена Вожакина.