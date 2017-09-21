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Общество

Управление по обеспечению деятельности администрации региона появится в Псковской области

Члены Комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике одобрили создание государственного казенного учреждения Псковской области «Управление по обеспечению деятельности администрации области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 21 сентября.

В пояснительной записке говорится, что в государственном бюджетном учреждении Псковской области «Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению администрации Псковской области» в 2016 году был создан экспертный отдел, в связи с чем учреждение в рамках государственного задания выполняло административное обеспечение деятельности организации. Данная работа базового перечня государственных и муниципальных услуг действовала до 31 декабря 2016 года.

Финансовое обеспечение работ, не включенных в базовый перечень, в 2017 году возможно осуществлять за счет средств субсидии на иные цели, а начиная с 1 января 2018 необходимо решать вопрос путем закупки этих услуг учреждением в соответствии с законодательством РФ или путем его перевода в казенное. Указанные обстоятельства, делают невозможным с 2018 года финансирование экспертного отдела в существующих организационно-правовых рамках деятельности учреждения.

В течение марта учреждение проанализировало законодательство и практику субъектов Российской Федерации по данному вопросу и совместно с Управлением делами приняло решение о ходатайстве перед руководством администрации области по переводу бюджетного учреждения в казенное.

Письмо-ходатайство о реорганизации учреждения согласовал заместитель губернатора области – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков.

Принятие представленного проекта постановления областного Собрания депутатов потребует выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета в сумме не более 200 тысяч рублей (перерегистрация транспортных средств, изготовление соответствующих бланков, удостоверений, штампов, печатей).

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