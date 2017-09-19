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Экономика

Изменения в бюджет региона на 856 млн рублей одобрил бюджетный комитет облсобрания

Изменения в закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов поддержали члены комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 21 сентября.

Заместитель начальника областного финансового управления Людмила Павлова пояснила, что поправки обусловлены уточнением доходной части бюджета региона. «Общая сумма, которая взята на поправки - 856 млн рублей, - сказала она. - Госкорпорация «Ростех» предоставит беспроцентный заём, который позволит завершить мероприятия по вводу перинатального центра в этом году. Это связано с тем, что центр надо не просто ввести, но и оплатить выполненные работы денежными средствами».

Также, как отметила Людмила Павлова, предусмотрены изменения в части расходов на ряд объектов культуры, значительные поправки по линии дорожного комитета, связанные с увеличением прогноза по акцизам. Кроме того, увеличиваются расходы на переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда, на подготовку к зимнему периоду.

Таким образом, доходы бюджета области составят 26 млрд 675 млн рублей, расходы - 29 млрд 68 млн, дефицит - 2 млрд 394 млн рублей, резюмировала замруководителя финуправления.

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