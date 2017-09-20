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Культура

Руководствоваться принципом нуждаемости призвала Жанна Малышева в вопросах строительства домов культуры

Сегодня, 21 сентября, на заседании комитета Псковского областного Собрания по о бюджету, финансам и налоговой политике был рассмотрен наказ избирателей о строительстве дома культуры в деревне Полоное Порховского района. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, эту инициативу не поддержала председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева. Она подчеркнула, что решения о строительстве новых домов культуры надо принимать, руководствуясь принципом нуждаемости.

«На сегодняшний день Порховский район - лидер по финансированию сферы культуры. Это делалось целенаправленно, потому что мы рассматриваем муниципалитет как туристическую дистанцию, кроме того, Порхов - теперь Ганзейский город», - отметила Жанна Малышева и подчеркнула, что обеспеченность района учреждениями культуры, исходя из нормативов на численность населения, достаточная.

«У нас вот нет Дома культуры в Пыталово. Есть еще «горячие точки». Это надо учитывать в связи с бюджетным дефицитом», - сказала председатель областного комитета по культуре. Она добавила, что строительство обходится в сумму не менее 50 млн рублей, при этом механизма финансирования этой работы нет: областная программа предусматривает ремонты имеющихся учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы, в федеральной — также не предусмотрено средств на строительства муниципальных домов культуры.

Рассчитывать в данном вопросе, по словам Жанны Малышевой, можно только на федеральные субсидии, которые иногда бывают. Она пообещала держать вопрос по Дому культуры для Полоное на контроле.

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