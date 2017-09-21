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Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ

22 сентября в 10:00 Псковское агентство информации начнет прямую видеотрансляцию с первого заседания Псковской городской Думы 6-го созыва. Эфир можно будет смотреть на странице проекта ПАИ-live.

Главный пункт думской повестки — выборы главы Пскова. На эту должность пока претендуют секретарь городского отделения «Единой России» Иван Цецерский — его депутаты избирали главой города дважды, в 2009 и 2012 годах, и лидер псковских «справедливороссов» Олег Брячак, который ради мандата депутата городской Думы решил покинуть областное Собрание.

Напомним, глава города избирается депутатами Псковской городской думы из своего состава и является высшим должностным лицом Пскова, он же - председатель городского парламента. В новом созыве Псковской Думы 15 мандатов принадлежат представителям «Единой России», пять - КПРФ, «Справедливую Россию» представят два депутата, по одному —«Яблоко» и ЛДПР, еще один мандат — у самовыдвиженца.

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