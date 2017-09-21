До конца года в Пскове планируется отловить 126 безнадзорных собак
До конца 2017 года на территории Пскова планируется отловить 126 безнадзорных собак. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.
Максимальная цена контракта составляет 1 миллион 440 рублей, включая расходы на содержание животных. Средства предусмотрены в бюджете области.
«Безнадзорной считается собака, не имеющая ошейника и владелец которой не установлен. Отлову подлежат безнадзорные собаки независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах и в иных местах общего пользования без сопровождающего их на поводке лица, за исключением животных оставленных на привязи около общественных мест», - говорится в задании.