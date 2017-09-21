0
13:31
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:23
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
11:19
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
10:49
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
09:42
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
20:39
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
17:56
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
Еще новости
Общество

До конца года в Пскове планируется отловить 126 безнадзорных собак

До конца 2017 года на территории Пскова планируется отловить 126 безнадзорных собак. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.

Максимальная цена контракта составляет 1 миллион 440 рублей, включая расходы на содержание животных. Средства предусмотрены в бюджете области.

«Безнадзорной считается собака, не имеющая ошейника и владелец которой не установлен. Отлову подлежат безнадзорные собаки независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах и в иных местах общего пользования без сопровождающего их на поводке лица, за исключением животных оставленных на привязи около общественных мест», - говорится в задании.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 сентября 2017
Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоялся в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
21 сентября 2017
Тренировку «Здоровая спина» посетили участницы «Миссис Бабушка 2017»
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
21 сентября 2017
«Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
21 сентября 2017
Алексей Захаров: Последние дожди показали способности ливнёвки Пскова
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
21 сентября 2017
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается 21 сентября
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
20 сентября 2017
В Пскове приступили к ремонту улицы Индустриальной
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
20 сентября 2017
Гидрометцентр прогнозирует холодную зиму
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону
20 сентября 2017
Жилищный фонд Псковской области полностью готов к отопительному сезону

Идет загрузка...