До конца года в Пскове планируется отловить 126 безнадзорных собак

14:02, 21 сентября 2017, ПАИ

До конца 2017 года на территории Пскова планируется отловить 126 безнадзорных собак. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.

Максимальная цена контракта составляет 1 миллион 440 рублей, включая расходы на содержание животных. Средства предусмотрены в бюджете области.

«Безнадзорной считается собака, не имеющая ошейника и владелец которой не установлен. Отлову подлежат безнадзорные собаки независимо от породы и назначения, находящиеся на улицах и в иных местах общего пользования без сопровождающего их на поводке лица, за исключением животных оставленных на привязи около общественных мест», - говорится в задании.

