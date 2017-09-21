Сотрудник псковской Росгвардии победил в межведомственных соревнованиях по настольному теннису

20:43, 21 сентября 2017, ПАИ

В рамках спартакиады на первенство Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по настольному теннису, в которых приняли участие команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В личном первенстве, среди спортсменов в возрастной группе до 40 лет, первое место занял сотрудник вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области старший сержант Андрей Голишев.

В общекомандном зачете победила команда сотрудников Псковского филиала Академии ФСИН, второе место заняли теннисисты Отдела Росгвардии, замкнули тройку призеров спортсмены УМВД.

Организаторы турнира вручили победителям и призерам почетные кубки, медали и грамоты.