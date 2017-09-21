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Общество

Учения по отработке взаимодействия при восстановлении электроснабжения завершились в Псковской области

19-20 сентября в рамках подготовки к обеспечению надежной работы объектов электросетевого хозяйства в осенне-зимний период в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошли учения по отработке взаимодействия при восстановлении электроснабжения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Помимо энергетиков, в мероприятии также приняли участие специалисты подрядных организаций и предприятий ЖКХ, подразделения Главного управления МЧС России по Псковской области, представители муниципальных органов власти и местного самоуправления.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Согласно сценарному плану, чрезвычайная ситуация произошла на территории области в результате прохождения неблагоприятного атмосферного фронта с резким понижением температуры, выпадением мокрого снега и усилением ветра до 25 метров в секунду.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

В «Псковэнерго» был создан оперативный штаб под руководством главного инженера Андрея Кузьмина, введены режимы повышенной готовности, а затем особый режим работы. Располагая ограниченным количеством времени, члены штаба оценили сложившуюся ситуацию, обсудили необходимые организационные меры и оперативно выработали совместные технические решения по ликвидации последствий ЧС.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Второй, практический этап учений проходил на территории Гдовского района. Здесь по легенде стихия нанесла самый сильный удар. Непосредственно в Гдове члены оперативного штаба решали практические вопросы: как будет организовано оповещение местных жителей о ходе восстановительных работ, где будут созданы пункты сушки одежды и размещения прибывших бригад энергетиков, кто в случае необходимости сможет предоставить дополнительную технику и другие вопросы взаимодействия по восстановлению электроснабжения.

На помощь гдовским энергетикам прибыли коллеги из Пскова, Островского и Печорского районов, представители подрядных организаций и аварийно-спасательных формирований регионального управления МЧС. Особое внимание уделялось вопросам охраны труда командированных бригад - перед началом работ все они прошли медицинский осмотр, необходимые инструктажи и допуски.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Всего на ликвидации условных аварий на действующем оборудовании в сетях были задействованы семь ремонтных бригад и 11 единиц спецтехники. В разных местах они выполняли задания по снятию упавшего на линию дерева из-за границ охранной зоны, ремонту трансформаторной подстанции, переводили электроснабжение канализационных очистных сооружений Гдова на доставленный из Острова передвижной дизель-генератор, устанавливали опоры, расчищали завалы деревьев и так далее.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

По завершении учений главный инженер «Псковэнерго» Андрей Кузьмин поблагодарил всех участников мероприятия. «Как показывает практика, - подчеркнул он, - при возникновении нештатных ситуаций чрезвычайно важны оперативный информационный обмен и слаженность действий энергетиков как между собой, так и с целым рядом сторонних структур. Наши учения позволяют выявить слабые места, четко определить функционал каждого задействованного структурного блока и отработать общий необходимый порядок действий. В напряженные моменты при возникновенииаварийных режимов четкий алгоритм поможет значительно сократить время восстановительных работ и повысить эффективность принимаемых мер».

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

Крупные учения с привлечением сторонних служб и организаций, а также выездом на территорию конкретного района «Псковэнерго» проводит ежегодно. Организация этих мероприятий является обязательным условием подготовки к осенне-зимнему периоду, отметили в пресс-службе компании.

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