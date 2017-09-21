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Политика

Процедура подачи уведомлений о проведении митингов в Пскове может быть упрощена

В областное Собрание депутатов поступил проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области», направленный на упрощение процедуры подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Действующие нормы регионального законодательства обязывают организаторов митингов и пикетов, проходящих в границах территорий объектов культурного наследия и в границах зон их охраны, независимо от количества участников подавать уведомление о проведении таких публичных мероприятий в администрацию области.

Сложности, как правило, возникают при проведении публичных мероприятий в Пскове. Так как значительная часть территории областной столицы отнесена к охраняемым зонам, организаторы публичных мероприятий не всегда могут самостоятельно определить границы объектов культурного наследия и границы зоны их охраны, и ошибочно подаются уведомление о проведении публичного мероприятий не в администрацию региона, а в орган местного самоуправления.

Управление внутренней политики администрации области, выступившее разработчиком законопроекта, предложило исключить из регионального закона «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» усложняющую норму.

Если проект закона одобрят депутаты регионального парламента, уведомлять администрацию области о проведении публичных мероприятий будет необходимо только в трёх случаях: когда они проходят на территории двух и более муниципальных районов или городских округов, когда в митинге, проводимом на территории областной столицы, участвуют более 100 человек, либо более 300 человек – независимо от места проведения публичного мероприятия.

27 сентября проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению, а на следующий день парламентарии примут решение на сессии.

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