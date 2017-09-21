Соглашение о сотрудничестве подписал Псковский колледж искусств и организация «Волонтёры Победы»

19:51, 21 сентября 2017, ПАИ

20 сентября в Псковском колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова подписано соглашение о сотрудничестве с движением «Волонтёры Победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В торжественной обстановке соглашение подписали директор Псковского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова и председатель регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина. Участниками церемонии подписания соглашения стали студенты и преподаватели колледжа.

В рамках соглашения планируются организация и проведение совместных мероприятий с участием колледжа искусств, молодёжного движения «Волонтёры Победы», а также молодёжной общественной организации «Вечевой орден», направленных на гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодёжи; помощь ветеранам; ​благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений; всероссийские молодёжные исторические квесты; всероссийские акции в формате «Дней единых действий»; волонтёрское сопровождение парадов Победы на территории Российской Федерации.

Напомним, что колледж искусств активно сотрудничает с организацией «Вечевой орден» с 2014 года. Результатом этой совместной деятельности является участие в проектах: «Чтобы помнили», «Псков танцует вальс», «Ярмарка дополнительного образования», «Эврика», «Театральный фестиваль».

По итогам совместной работы в 2017 году руководитель молодёжной общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина вручила благодарственные письма директору колледжа Зинаиде Ивановой, а также преподавателям и студентам отделения культуры и искусств.