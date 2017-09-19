Минфин предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

17:45, 21 сентября 2017, ПАИ

Утилизационный сбор на автомобили, выпускаемые в России и ввозимые в страну, с 1 января 2018 года предлагается проиндексировать на 15%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы.

Планируется, что это принесет федеральному бюджету в 2018 году дополнительно более 28 млрд рублей. В целом же такой сбор даст казне более 223 миллиардов рублей в 2018 году, почти 260 миллиардов рублей в 2019 году и около 268 миллиардов рублей в 2020 году.

Утилизационный сбор введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин – 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов – 150 тысяч рублей, также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин. Сначала сбор платили только импортеры, а местные заводы могли взять обязательства по утилизации. После критики со стороны Евросоюза с 2014 года сбор начали платить все. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.