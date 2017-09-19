0
22:30
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
11:39
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
09:03
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
13:18
В Псковской области не хватает IT-специалистов
22:00
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
19:40
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12:22
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
Еще новости
Экономика

Минфин предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Утилизационный сбор на автомобили, выпускаемые в России и ввозимые в страну, с 1 января 2018 года предлагается проиндексировать на 15%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы.

Планируется, что это принесет федеральному бюджету в 2018 году дополнительно более 28 млрд рублей. В целом же такой сбор даст казне более 223 миллиардов рублей в 2018 году, почти 260 миллиардов рублей в 2019 году и около 268 миллиардов рублей в 2020 году.

Утилизационный сбор  введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин – 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов – 150 тысяч рублей, также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин. Сначала сбор платили только импортеры, а местные заводы могли взять обязательства по утилизации. После критики со стороны Евросоюза с 2014 года сбор начали платить все. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
19 сентября 2017
Арбитражный суд не поддержал запрет на строительство новых свинокомплексов в Великолукском и Невельском районах
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино»
14 сентября 2017
Семь новых резидентов могут появиться в ОЭЗ «Моглино» 4
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 2
В Псковской области не хватает IT-специалистов
13 сентября 2017
В Псковской области не хватает IT-специалистов
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев
12 сентября 2017
Почти 40 тысяч тонн молока, скота и птицы на убой произвели псковские животноводы за 8 месяцев 1
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
12 сентября 2017
Более 180 тонн продуктов купили псковичи на осенней ярмарке
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года
12 сентября 2017
В Псковской области хотят запретить приобретать алкоголь людям моложе 21 года 11
Телеком-технологии помогают развивать бизнес
08 сентября 2017
Телеком-технологии помогают развивать бизнес

Идет загрузка...