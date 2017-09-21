Активисты ОНФ добиваются включения в план ремонта улиц Евлентьева и Пожиговской в Пскове

17:36, 21 сентября 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, добиваются включения в план ремонта улиц Евлентьева и Пожиговской в Пскове. Данные улицы отмечены на сетевом ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» dorogi-onf.ru как проблемные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Улицы Евлентьева и Пожиговская расположены в северо-восточном промышленном районе областного центра. На территории, прилегающей к этим улицам, размещаются около 20 организаций и предприятий, на которых работают несколько сотен человек. «Улицы находятся в плохом состоянии: ямы и выбоины достигли такой глубины, что проехать по ним возможно только на джипах и грузовиках, - отметили в ОНФ. - Из-за аварийного состояния дорожного покрытия с 1992 года движение общественного транспорта по улице Евлентьева и улице Пожиговской отменено. Многие работники предприятий вынуждены преодолевать улицу Евлентьева пешком по тротуару, который представляет собой узкую тропинку вдоль ограждения, проложенную сквозь кустарник, высокую траву и выступающие корни придорожных деревьев. В дождливую погоду тропинка становится практически непроходимой и скользкой, что создает гражданам опасность падения в одну из многочисленных ям на проезжей части. В то же время автовладельцы, добирающиеся до работы и обратно на личном транспорте по этим аварийным дорогам, тратят значительные средства на ремонт подвески автомобилей».

«К нам обратились граждане, которые сообщили, что в течение нескольких лет руководители трудовых коллективов предприятий, расположенных на территории, прилегающей к улицам Евлентьева и Пожиговской, писали обращения в управление городского хозяйства Пскова, администрацию областного центра и администрацию области о необходимости ремонта улиц, однако на них приходили формальные отписки», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники выехали на место и убедились, что улицы Евлентьева и Пожиговская действительно находятся в разбитом состоянии. Проехать по ним на легковом автомобиле оказалось затруднительно из-за большого количества глубоких ям, заполненных дождевой водой. Общая протяженность опасного участка составляет порядка 900 м. «Мы вынуждены были сесть в джип, чтобы оценить состояние дороги, которую ежедневно преодолевают сотни работников предприятий и представители заказчиков. Преодолеть путь пешком и на обычном легковом автомобиле оказалось весьма затруднительно. Руководители одного из предприятий нам рассказали, что в прошлом году производилось грейдирование этих дорог, но данная мера неэффективна. Улицам необходим капитальный ремонт и укладка нормального асфальтового покрытия», – подчеркнул Турчин.

Общественники направили обращение на имя главы администрации областного центра с просьбой обратить внимание на данную проблему и оказать административное содействие по ремонту улиц Евлентьева и Пожиговской. Данный объект активисты Народного фронта взяли на контроль.

Всего на дорожной карте ОНФ на территории Псковской области отмечен 161 опасный участок. Из них два объекта отремонтированы, на 34 дорогах проведен ямочный ремонт, 27 ждут ремонта в 2017-2018 годах.