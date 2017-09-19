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Экономика

Публичные слушания проведёт псковское УФАС 29 сентября

УФАС России по Псковской области под председательством руководителя Ольги Милонаец проведёт публичные обсуждения результатов правоприменительной практики антимонопольной службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФАС.

Публичные обсуждения будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и государственных закупках на территории региона.

В мероприятии примут участие представители органов власти субъекта и местного самоуправления, представители бизнес-сообщества, общественных организаций.

Публичные обсуждения состоятся 29 сентября в 11:00 по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 13, 2 этаж.

Доклады по вопросам размещены на сайте УФАС России по Псковской области. Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to60@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по телефону: 88112-66-55-53, е-mail: to60@fas.gov.ru.

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