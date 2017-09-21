До конца года будет проведен капремонт в 10 многоквартирных домах Пскова

15:42, 21 сентября 2017, ПАИ

21 сентября в Управлении городского хозяйства администрации Пскова на совещании с управляющими организациями были озвучены промежуточные итоги выполнения плана по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам заместителя начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павла Андреева, в этом году уже отремонтированы 6 домов на сумму около 61 млн рублей, до конца года планируется завершить работы ещё в 10 домах на сумму 34,8 млн рублей.

В свою очередь заместитель генерального директора по организации капитального ремонта Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Алексей Тимашов проинформировал, что в 2018 году планируется отремонтировать 64 дома, заявленная сумма – 217 млн рублей, однако фактически собраны 193 млн рублей. Как отметил докладчик, собираемость по Пскову составляет 77,3 %, в суд поданы 1 тыс. 469 исков.

Также он сообщил, что планы на 2016-2017 годы не корректировались, все объекты или завершены, или в работе в соответствии с планом. В настоящее время для удобства жителей региональный оператор стремится работать так, чтобы ремонт осуществлять на следующий год после создания проекта. Кроме того, представители управляющих компаний узнали, что теперь по согласованию сторон можно менять сроки работ.

По вопросу готовности жилого сектора к отопительному сезону представитель МП «Псковские тепловые сети» рассказал, что она составляет 97,6% по управляющим компаниям и 95,2% по ТСЖ и непосредственному управлению. Заминка образовалась в основном за счёт домов, в которых проводится капитальный ремонт, но к моменту подключения тепла все вопросы будут решены.