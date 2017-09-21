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Общество

85% россиян уверены в необходимости школьных психологов

85% россиян считают необходимым сохранение в школах ставки психолога после инцидента в подмосковной Ивантеевке, где 5 сентября 15-летний подросток во время урока информатики напал на учительницу и открыл стрельбу из пневматического оружия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

76% считают, что психолог мог бы предотвратить случившееся в Подмосковье.

По данным опроса, ответственность за случившееся респонденты в основном склонны возлагать на семью подростка. Так считают 48% участников опроса. 21% видит причину трагедии в негативном влиянии интернета, только 9% убеждены, что в случившемся виноват сам школьник.

«Школьные психологи есть далеко не во всех в учебных заведениях: 54% респондентов, имеющие детей и внуков, говорят, что в их учебных заведениях такие специалисты работают, 34% - заявляют об их отсутствии (в селах таких 48%)», - отмечает ВЦИОМ.

При этом мнение о работе таких специалистов зависит именно от их наличия (или отсутствия) в учебных заведениях детей и внуков респондентов: эффективность работы школьных психологов признает 61% тех, кто видит их работу в учебных заведениях, те же, кто с ней не знаком, считают, что психологи бесполезны (58%).

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