«Убитые дороги»: Пскович, который говорит, что у нас самые плохие дороги, просто никуда не выезжал

15:20, 21 сентября 2017, ПАИ

«Тот пскович, который говорит, что у нас дороги одни из самых плохих в России, просто не выезжал за пределы Псковской области», - заявил в эфире проекта ПАИ-live 21 сентября активист движения «Убитые дороги», участник «Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

По его словам, в каждом российском городе жители утверждают, что дороги в их городе одни из самых плохих в России.

«Сейчас мы проводим анализ по городам, и уже ясно, что в Пскове далеко не самые плохие дороги, но и не самые хорошие. Итоги нового рейтинга дорог в городах мы подведем недели через две», - пообещал Дмитрий Цопов.