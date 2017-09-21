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Общество

«Убитые дороги»: Пскович, который говорит, что у нас самые плохие дороги, просто никуда не выезжал

«Тот пскович, который говорит, что у нас дороги одни из самых плохих в России, просто не выезжал за пределы Псковской области», - заявил в эфире проекта ПАИ-live  21 сентября активист движения «Убитые дороги», участник «Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.

По его словам, в каждом российском городе жители утверждают, что дороги в их городе одни из самых плохих в России.

«Сейчас мы проводим анализ по городам, и уже ясно, что в Пскове далеко не самые плохие дороги, но и не самые хорошие. Итоги нового рейтинга дорог в городах мы подведем недели через две», - пообещал Дмитрий Цопов.

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Выборы главы Пскова в прямом эфире покажет ПАИ «Убитые дороги»: Пскович, который говорит, что у нас самые плохие дороги, просто никуда не выезжал «Убитодорожный» ПАИ-live состоится в 15:00 А за ним медведь: ПАИ-live с Александром Бушуевым Закрытие мотосезона в Пскове состоится 23 сентября Александр Бушуев рассказал о медведе, которого катали на мотоцикле в Пскове Александр Бушуев: Мотоциклисты – люди-невидимки «Байкерский» ПАИ-live начнется в 15:00 Закон 21: ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ВИДЕО) «Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
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