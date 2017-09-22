Молиться о зачатии советует 22 сентября народный календарь

09:16, 22 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 сентября, по народному календарю наступил день памяти святых Иоакима и Анны. Об этом сообщает портал calend.ru.

Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в проведении обряда. Он обосновал отказ тем, что Иоаким еще не дал Израилю потомства. Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка.

В это время и ему, и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомках «будут говорить во всем мире». Спустя девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

День Акима (Иоакима) и Анны, который является попразднеством Рождества Богородицы, на Руси называли Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабушек. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.

Также было принято, чтобы молодые родители или бездетные новобрачные дарили подарки близким людям. Как правило, родные получали от них в дар круглые пироги.