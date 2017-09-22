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Общество

Всемирный день без автомобиля отмечается 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. Об этом сообщает портал calend.ru.

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а еще через год прошла во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В настоящее время По приблизительным оценкам, в этой акции каждый год участвуют более 100 миллионов человек в 1,5 тысячах городов мира. Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт.

Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные мероприятия.

В России День без автомобиля впервые прошел в Белгороде в 2005 году, затем акцию поддержал Нижний Новгород, а в Москве она проводится с 2008 года. В столице традиционно в этот день вдвое снижается стоимость проезда в городском общественном транспорте, а власти призывают автомобилистов отказаться от личного автотранспорта и пересесть на общественный.

Напомним, что в 1908 году Американский инженер и промышленник Генри Форд начал производство новой модели автомобиля — Форд-Т. А годом позднее, в 1909 году, был выпущен первый серийный автомобиль российского производства. 

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