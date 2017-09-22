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Общество

Скидку 50% на юридические услуги предлагает «Авентин-Псков. Центр недвижимости»

Несмотря на то, что мы живем в век цифровых технологий, в России пока сохраняется принцип стояния в очередях. Кто хоть раз занимался решением вопроса, связанного, например, с недвижимостью, прекрасно помнит «кутеж» в очередях. При этом многие услуги платные, но без них не обойтись.

В частности, любая сделка с недвижимостью сопряжена с юридическим оформлением и консультированием. Грамотное владение вопросом обезопасит от возможных проблем, поэтому без юриста никуда.

«АВЕНТИН-Псков» намерен не только сэкономить ваше время, но и подарить ощутимую выгоду 4 октября в офисе на Октябрьском проспекте, 38 состоится «День открытых дверей», где вы сможете получить квалифицированную консультацию сразу трех специалистов: банка, недвижимости и юриста. Отдельного внимания заслуживает размер скидки на юридические услуги - 50% участникам мероприятия. Такое выгодное и полезное событие однозначно нельзя пропустить: «АВЕНТИН» превращает три инстанции в одну и ровно пополам делит цену на юридические услуги.

«Авентин-Псков. Центр недвижимости» ждет всех 4 октября с 12:00 до 18:00 в офисе на Октябрьском проспекте, 38.

Подробности по телефону 29-84-84.

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