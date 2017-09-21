Дмитрий Цопов: Почти в каждом городе дорожники и коммунальщики перекладывают проблемы друг на друга

15:58, 21 сентября 2017, ПАИ

«Практически в каждом городе дорожники и коммунальщики перекладывают проблемы друг на друга», - заявил активист движения «Убитые дороги», участник «Дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов в эфире проекта ПАИ-live 21 сентября.

Собеседник агентства рассказал, что экспедиция по России началась в феврале и завершилась сейчас, ее участники проехали порядка 60 тыс. км.

«В 2015 году тоже почти всю Россию проехали, но тогда мы смотрели состояние гарантийных дорог. Сейчас мы ехали на основе данных «Карты убитых дорог ОНФ», которая создана, чтобы приоритет ремонта дорог осуществлялся на основе мнения граждан. Денег, как всегда, на всё не хватает, и граждане на сайте этого проекта голосуют за то, какие участки ремонтировать в первую очередь», - констатировал Дмитрий Цопов. Он также напомнил, что проект поддержал президент страны Владимир Путин, и отметил, что в этой связи чиновники во всех городах приходят на встречу к участникам дорожной инспекции.

По итогам поездки, на сайт добавлены 22 тыс. 457 «убитых участков» дорог. «Мы же не придумываем, куда нам приезжать - нам подсказывают жители, куда нам приезжать и привозить туда чиновников. Из этих цифр более 2000 дорог в планах ремонтов на этот и следующий год, на 2000 проведён аварийный ямочный ремонт», - пояснил Дмитрий Цопов.