Общественники советуют УФАС и прокуратуре обратить внимание на ремонт улиц Пскова

17:04, 21 сентября 2017, ПАИ

Активисты движения «Убитые дороги», участники «Дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог» Николай Мельков и Дмитрий Цопов считают, что ремонт некоторых улиц в Пскове должен заинтересовать УФАС и прокуратуру. Об этом они заявили в прямом эфире проекта ПАИ-live 21 сентября. Николай Мельков рассказал, что не всегда видит реакцию Управления городского хозяйства на обращения активистов «Убитых дорог».

Николай Мельков напомнил, что в текущем году на ремонт дорог Пскова были выделены почти 225 млн рублей (без учета реконструкции улицы Свердлова). «И на 45 млн рублей контракты не были заключены, потому что ни одна подрядная организация не вышла, потому что, когда появились деньги, или не хватило мощностей, или техзадания были так составлены», - предположил общественник. В связи с этим в текущем году не будут проведены ремонты улицы Декабристов и Кузнецкого моста.

Кроме того, активист привёл ряд «интересных» случаев ремонта городских улиц. Так, по его словам, на объявленный на сайте госзакупок конкурс на проведение ремонта улицы Вокзальной никто не заявился, тем не менее, на объект вышла какая-то подрядная организация. На данный момент на Вокзальной проводится ремонт. Аналогичная ситуация сложилась с улицей Первомайской, добавил общественник.

«При этом были проведены ремонты на улице Некрасова и Герцена - а они были не самые плохие в городе. Даже соседняя с Некрасова улица Гоголя от Октябрьского проспекта до Карла Маркса находится в гораздо более плохом состоянии — там, по сути, нет асфальта», - сказал Николай Мельков и напомнил, что в том районе расположены городское ОМВД, санэпидемстанция, помещение ПсковГУ. «Я, как специалист, не могу объяснить, почему были выбраны эти улицы. Ремонтировать улицы, где нет серьезных проблем, я не вижу оснований, когда есть дороги в гораздо более плохом состоянии», - заявил Николай Мельков.

В заключение он поинтересовался, почему эти вопросы возникают только у общественников, и добавил: «Почему они не появляются ни у УФАС, ни у прокуратуры?»