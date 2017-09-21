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Общество

День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» пройдёт в Пскове 7 октября

7 октября в 12:00 состоится день открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» ПРОО «Зоозащита». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Гости смогут познакомиться с питомцами приюта, «выбрать любимчиков, посмотреть интересную интерактивно-концертную программу, отведать чаю со сладостями». 

«В приюте вы выберете любимчиков не только среди милых и верных друзей – собак, но также сможете сделать множество фотографий с большими котами. Это далеко не все сюрпризы, которые вас ожидают», - отметили организаторы.

Мероприятие проходит в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков».

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