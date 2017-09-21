День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» пройдёт в Пскове 7 октября
7 октября в 12:00 состоится день открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» ПРОО «Зоозащита». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
Гости смогут познакомиться с питомцами приюта, «выбрать любимчиков, посмотреть интересную интерактивно-концертную программу, отведать чаю со сладостями».
«В приюте вы выберете любимчиков не только среди милых и верных друзей – собак, но также сможете сделать множество фотографий с большими котами. Это далеко не все сюрпризы, которые вас ожидают», - отметили организаторы.
Мероприятие проходит в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков».