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Общество

Участники инспекции «Убитых дорог» пробили колёса на трассах в Ярославле и Твери

«В инспекции по Ярославлю и Твери мы пробили 4 колеса. Оформили как ДТП, обратились за компенсацией, но процесс не такой быстрый, как хотелось бы», - рассказал в эфире проекта ПАИ-live 21 сентября активист движения «Убитые дороги», участник «Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог» Николай Мельков.

По его словам, в России примеров возмещения ущерба дорожными службами очень много, но нужно также понимать, что судебная тяжба — процесс не быстрый.

В свою очередь другой участник экспедиции Дмитрий Цопов отметил, что в любом случае, если автомобиль пробил колесо в яме, нужно вызывать сотрудников ГИБДД. «Потому что ГИБДД выпишет дорожникам предписание и, может быть, даже наложит штраф», - добавил он.

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