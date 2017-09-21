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Общество

В Пскове иностранцы присягнули на верность России

21 сентября в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову впервые в регионе состоялась процедура приведения к присяге лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото 60.мвд.рф

«Эта процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», вступившим в силу 1 сентября 2017 года. Теперь клятва на верность России - обязательный элемент принятия ее гражданства», - пояснили в ведомстве.

Перед собравшимися выступил заместитель начальника городского УМВД полковник полиции Василий Софин. Он поздравил виновников торжества со знаменательным событием в их жизни и выразил уверенность в том, что они будут строго соблюдать российские законы, уважительно относиться к истории и традициям многонациональной страны.

Фото 60.мвд.рф

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился также председатель Общественного совета при УМВД по городу Пскову Виктор Саханенок, который отметил, что каждый гражданин должен вносить свою посильную лепту в развитие и процветание государства.

После принесения присяги новоиспеченные россияне получили в подарок брошюры с текстом Конституции РФ.

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