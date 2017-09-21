Ямочный бомонд: ПАИ-live с Николаем Мельковым и Дмитрием Цоповым (ВИДЕО)
Сегодня, 21 сентября, гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали представители общественного движения «Убитые дороги» Николай Мельков и Дмитрий Цопов.
Накануне они вернулись из автопробега через всю Россию. Во время поездки общественники оценивали качество дорог, встречались с местными автомобилистами и чиновниками, ответственными за состояние улиц. Как псковские дороги выглядят на всероссийском уровне, почему в городе приводят в порядок вполне нормальные улицы, а действительно «убитые» остаются без ремонта, и где в дорожном ремонте находится «золотое дно» для махинаций - об этом «убитодорожники» рассказали в эксклюзивном интервью ПАИ.