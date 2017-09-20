«Рено Логан» перевернулся в Порховском районе

16:12, 21 сентября 2017, ПАИ

21 сентября в 14:00 на дороге между деревнями Дубровно и Подоклинье Порховского района «Рено Логан» с петербургскими номерами вылетел в кювет и перевернулся. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, автомобиль получил сильные повреждения.

За рулем «Рено» была девушка, она отказалась от госпитализации. Водитель заявила, что не справилась с управлением из-за выехавшего навстречу автомобиля.

По словам очевидцев, в результате ДТП на крутом повороте транспортное средство съехало с обрыва высотой порядка 5 метров.