Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из рецессии

16:27, 21 сентября 2017, ПАИ

Российская экономика набирает обороты, несмотря на внешние ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает агентство «Интерфакс».

«Должен отметить, что, несмотря на известные ограничения, в том числе, внешние, экономика России стабилизируется, она, как вы знаете, совершенно уже очевидно можно сказать вышла из рецессии, набирает обороты, уже несколько кварталов подряд демонстрирует рост», - рассказал Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества 21 сентября.

По его словам, если в первом квартале ВВП увеличился на 0,5%, то во втором — уже на 2,5%, инвестиции выросли на 6,3%, что стало максимальным значением со второго квартала 2012 года.

«Важно сохранить эти положительные тенденции», - подчеркнул президент.

Добавим, что сегодня, 21 сентября, Владимир Путин проводит встречу с представителями российский деловых кругов и объединений: в Кремль приглашены более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.