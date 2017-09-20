Руководителя псковского муниципального предприятия будут судить за налоговое преступление

16:39, 21 сентября 2017, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора муниципального предприятия Псковского района «Коммунальные услуги». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере), сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК.

По версии следствия, в 2016 году у муниципального предприятия, оказывающего коммунальные услуги, образовалась задолженность в крупном размере — она превысила 2 млн 250 тыс. рублей. В связи с этим в адрес руководителя предприятия неоднократно направлялись требования об уплате налогов, которые в установленный срок в добровольном порядке не были исполнены либо исполнены не в полном объеме, после чего уполномоченный орган к организации обоснованно применил принудительные санкции.

«Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия осуществил расчеты с кредиторами через счета других организаций, - рассказали в СУ СК. - Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля почти 11 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам».

В ходе предварительного расследования он признал свою вину и полностью погасил недоимку по налогам.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о назначении директору МП «Коммунальные услуги» меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну», - подчеркнули в Следственном управлении.