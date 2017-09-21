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Общество

Начался ремонт дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе

Начался ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заполье – Гдов в Плюсском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На участке км 0+000 – км 8+500 выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. В дальнейшем будет проведена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Работы по ремонту участков автомобильной дороги регионального значения выполняет ООО «ДорСтройСервис» в соответствии с государственным контрактом от 11 августа. Общая протяженность участков ремонта составляет 21,08 км. Срок окончания работ по объекту – 31 августа 2018 года.

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