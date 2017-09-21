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Общество

Соблюдать график прочистки ливневки потребовал от коммунальщиков глава администрации Пскова

Сегодня, 21 сентября, в Пскове прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  под председательством главы администрации города Игоря Калашникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участники совещания, среди которых были руководители соответствующих городских служб и предприятий, обсудили вопросы работы ливневой канализации и проанализировали схемы ликвидации последствий сильных дождей, которые прошли в Пскове в августе-сентябре.

С докладом выступил председатель Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций городской администрации Владимир Воробьёв. Он отметил, что во время ликвидации последствий ливней в августе и сентябре все службы города показали хороший уровень взаимодействия, в том числе и с управлением МЧС. «С улиц города были откачаны тысячи кубометров воды. Городские службы, несмотря на сложную ситуацию, со своими задачами справились. Но мы можем, учтя сложивший опыт и мобилизовав резервы, ликвидировать подобные подтопления в будущем более оперативно», - заявил Владимир Воробьев.

Игорь Калашников подчеркнул, что именно сейчас необходимо принять все меры к тому, чтобы перед осенне-зимним периодом прочистить как можно больше по протяженности сетей ливневой канализации: «У нас составлен план данных работ. Требую ото всех ответственных служб соблюдать не только очередность работ, но и сроки их выполнения».

Игорь Калашников также поручил городским коммунальным службам разработать механизм воздействия на тех жителей частного сектора, которые превратили сточные канавы в свалки мусора или вообще их засыпали. «Мы должны принять все меры к тому, чтобы воздействовать на нерадивых хозяев, от действий которых страдают их соседи, более ответственно относиться к общественному имуществу», - подчеркнул глава администрации.

Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт внес предложение, поддержанное участниками совещания: «Мы уже знаем места в городе с риском подтопления. Знаем и количество техники и рабочих, задействуемых обычно на ликвидации последствий сильных дождей. Поэтому можно заранее закрепить за каждой бригадой определенный участок».

Кроме того, уже в следующем году планируется реконструировать (расширить диаметр труб) несколько самых важных участков ливневой канализации. Ремонтные работы пройдут на проспекте Энтузиастов, улицах Инженерной, Розы Люксембург, Юбилейной, Яна Фабрициуса.

Отметим, протяженность сетей ливневой канализации закрытого типа в Пскове, в соответствии с реестром муниципального имущества, на сегодняшний день составляет 108 км. Система ливневой канализации практически охватывает все центральные улицы города. При этом прием поверхностных и талых вод в систему ливневой канализации осуществляется только с дорог с твердым покрытием. Вода с территорий с грунтовым покрытием попадает сначала в придорожные канавы с последующим отводом в ручьи и реки на территории города.

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